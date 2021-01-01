Украина празднует 30-летие восстановления Независимости. Мы решили вспомнить, чем жила страна все эти годы, и рассказать куда она движется дальше. Самые важные моменты в новейшей истории, авторская аналитика о разных сферах нашей жизни: от политики и экономики до моды и кино, ответы на вопросы "кто мы" и "кем хотим быть" – в спецпроекте РБК-Украина.