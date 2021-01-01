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30 ЛЕТ
НЕЗАВИСИМОСТИ
Украина празднует 30-летие восстановления Независимости. Мы решили вспомнить, чем жила страна все эти годы, и рассказать куда она движется дальше. Самые важные моменты в новейшей истории, авторская аналитика о разных сферах нашей жизни: от политики и экономики до моды и кино, ответы на вопросы "кто мы" и "кем хотим быть" – в спецпроекте РБК-Украина.
КУЛЬТУРА
Впечатляющие места родной страны
Украинец снял зрелищный фильм к 30-летию независимости Украины
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ОБЩЕСТВО
Ценности, жизнь и мечты
Что думает об Украине поколение независимости
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ИСТОРИЯ
События, сделавшие Украину
Чем жила страна 30 лет независимости
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(У)роки Незалежності
Помилки, яких варто було уникнути і не потрібно повторювати
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29 лет независимости
Портрет новой Украины
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ЭКОНОМИКА
Как изменились цены и зарплаты
за 30 лет Независимости
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РЕЛИГИЯ
Дорога веры
Как изменилась украинская церковь за 30 лет и куда она движется
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ОБРАЗОВАНИЕ
Большая перемена
Самые важные реформы образования за 30 лет Независимости
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ОБЩЕСТВО
Трудовые резервы
Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну
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АРМИЯ
Со щитом или на щите
Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости
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СПОРТ
"Золотые украинцы"
Самые успешные олимпийцы всех времен
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КУЛЬТУРА
Украинские модели
Которые прославились на весь мир своей необычной красотой
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ОБЩЕСТВО
Смотрите, как менялся Киев в течение 30 лет
Знаковые места на ярких фото
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ИНФРАСТРУКТУРА
Метро в Украине
Как изменилась "подземка" за 30 лет Независимости
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ТУРИЗМ
Красота и руины
Как изменились самые знаковые замки Украины за годы независимости
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ОБЩЕСТВО
Инструкция к государству
Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так
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ОБЩЕСТВО
Элла Либанова
Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше
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КУЛЬТУРА
Первые места в чартах и глобальная популярность
Украинские звезды, чьи песни поют во всем мире
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КУЛЬТУРА
Настоящая революция
как развивалась украинская электронная музыка в годы Независимости
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ЭКОНОМИКА
Что можно было купить на 10 гривен в 1990-х и сейчас
Сравниваем цены на продукты
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ТУРИЗМ
Кризис, лоукосты и рекордные пассажиропотоки
Чем жили аэропорты Украины за 30 лет независимости
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30 лет Независимости Украины отмечается 24 августа 2021 - в годовщину принятия Акта провозглашения независимости страны. К юбилейной дате приурочен военный парад в Киеве на Майдане и на воде (на Днепре и в Одессе), большой концерт на НСК "Олимпийский". Также в праздничной программе вручение премии "Национальная легенда", а 23 августа стартует первый саммит "Крымская платформа" с участием мировых лидеров. Официальные выходные в Украине на День независимости 2021 продлятся с 21 по 24 августа.
РБК-УКРАИНА 2021