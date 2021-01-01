Украина празднует 30-летие восстановления
Независимости. Мы решили вспомнить, чем жила страна все эти годы, и рассказать куда она движется
дальше. Самые важные моменты в новейшей истории, авторская аналитика о разных сферах нашей
жизни: от политики и экономики до моды и кино, ответы на вопросы "кто мы" и "кем хотим быть" – в
спецпроекте РБК-Украина.
30 лет Независимости Украины
отмечается 24 августа 2021 - в годовщину принятия Акта провозглашения независимости страны. К
юбилейной дате приурочен военный парад в Киеве на Майдане и на воде (на Днепре и в Одессе),
большой концерт на НСК "Олимпийский". Также в праздничной программе вручение премии
"Национальная легенда", а 23 августа стартует первый саммит "Крымская платформа" с участием
мировых лидеров. Официальные выходные в Украине на День независимости 2021 продлятся с 21 по 24
августа.